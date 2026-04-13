Orsi en el homenaje a Zitarrosa: "Es la identidad cultural que nos define"

El jerarca definió al músico como una figura esencial que logró amalgamar la voz del ciudadano urbano con las raíces del folclore, consolidando así una parte indivisible de la identidad nacional en sintonía con lo expresado por el presidente.

El evento central contó con la participación de más de 30 artistas que reinterpretaron las piezas más icónicas del repertorio de Zitarrosa. La organización del concierto fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo y el Archivo Zitarrosa, integrándose además en el programa anual de actividades declaradas de interés y en el Registro de Actividades de Fomento Artístico Cultural. Esta iniciativa forma parte de una política de estado orientada a preservar, proteger y difundir el legado histórico del compositor para las nuevas generaciones.

La ceremonia contó además con la presencia de la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, junto a otras autoridades nacionales y departamentales que se sumaron al reconocimiento de este pilar de la música popular rioplatense.