Orsi en el homenaje a Zitarrosa: "Es la identidad cultural que nos define"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió al concierto conmemorativo "Zitarrosa 90 Años", celebrado en el marco del aniversario del nacimiento del emblemático músico y compositor uruguayo. Ante una multitud congregada en la Plaza Fabini, el mandatario reflexionó sobre la trascendencia del artista, afirmando que, más allá de cualquier matiz político, su obra representa la identidad cultural que define al país.
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La cultura y la política en la voz de Zitarrosa
Orsi recordó con especial énfasis cómo la música de Zitarrosa fue el puente que le permitió conectarse con la política durante la época del retorno a la democracia, y confesó que "El loco Antonio" continúa siendo su canción predilecta en un repertorio que sigue escuchando hasta el presente.
Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, señaló que este tributo es un reconocimiento necesario para uno de los principales referentes de la cultura nacional. Durante su intervención, Mahía destacó que la figura de Zitarrosa no solo simboliza la excelencia artística, sino también valores fundamentales como la resistencia a la dictadura militar, la superación del exilio y el emotivo reencuentro con sus compatriotas al regresar a Uruguay.
El jerarca definió al músico como una figura esencial que logró amalgamar la voz del ciudadano urbano con las raíces del folclore, consolidando así una parte indivisible de la identidad nacional en sintonía con lo expresado por el presidente.
El evento central contó con la participación de más de 30 artistas que reinterpretaron las piezas más icónicas del repertorio de Zitarrosa. La organización del concierto fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo y el Archivo Zitarrosa, integrándose además en el programa anual de actividades declaradas de interés y en el Registro de Actividades de Fomento Artístico Cultural. Esta iniciativa forma parte de una política de estado orientada a preservar, proteger y difundir el legado histórico del compositor para las nuevas generaciones.
La ceremonia contó además con la presencia de la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, junto a otras autoridades nacionales y departamentales que se sumaron al reconocimiento de este pilar de la música popular rioplatense.