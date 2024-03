Recoba felicitó al árbitro aunque "no se cobró un penal"

“En los primero 15’ nos avasallaron, se nos vinieron, nos controlaron. Después de eso, el equipo se soltó, empezó a jugar, emparejó y por momentos dominó el partido”, y contó: “Hubo ocasiones para los dos, también situaciones que no nos favorecieron”.

“Me voy tranquilo, no es de vida o muerte, hay tres resultados en el futbol, hoy nos toca llevarnos el empate que no es lo que vinimos a buscar. Tuvimos ocasiones para ganarlo”, comentó Recoba.

El entrenador más tarde elogió la actuación de un par de sus futbolistas: “En estos partidos aparece la jerarquía de los jugadores. Luis Mejía demostró que al 70% es fundamental para nosotros. Mauricio Pereyra estaba un poquito tocado, pero son jugadores de calidad y cuando el equipo empezó a dominar, se notó. Me voy tranquilo, ni contento, ni triste, porque el equipo dejó todo por el triunfo que a veces no se logra”.

Recoba habló del penal no cobrado

Recoba no eludió hablar de la gran polémica del partido, una supuesta falta de Camilo Mayada sobre Gonzalo Carneiro en el área mirasol.

“Felicitó la actuación del árbitro, por algo es uno de los mejores catalogados, pero no quiero dejar pasar por alto, aunque no es su culpa seguramente, una jugada capital que creo es clara”, comenzó diciendo.

“La vi en el entretiempo la reiteración y para mí fue un penal no cobrado”, recordó sobre la acción que sucedió pasados los 20’: “No me quedo con eso tampoco, pero sí que fue penal y no se cobró”.

“Los jugadores la vieron enseguida, yo en el entretiempo. Fue un buen arbitraje, pero esa acción era al menos revisable, después la interpretación pudo ser de una manera o la otra”, siguió diciendo.

“Hubo contacto, falta y no se cobró. No se empató por eso, podíamos haber perdido también, pero son situaciones que nos suceden bastante seguido”, dijo y remató: “Soy honesto y su hubiera pasado alguna que nos favoreciera, lo decía también. Igualmente, me voy tranquilo”.