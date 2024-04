Recoba: "No nos llevamos nada y aceptamos la derrota"

El técnico de Nacional, habló en conferencia de prensa luego del partido. "Desde mi punto de vista el equipo trato de jugado de igual a igual contra un equipo muy bueno. En este tipo de partidos creo que las ocasiones que creas tenes que concretarlas. Tuvimos un par en el primer tiempo claras y no lo hicimos. Recibimos un gol, un muy buen gol de un jugador que es espectacular. Después fuimos y competimos, no se si nos faltó algo. Seguramente encontramos un rival muy bueno. Hicimos lo que podíamos. Seguramente como se los dije a los muchachos, nos queda la sensación de que podíamos haber dado un poco más. Creo que se intentó por lo menos. Se fue hacia adelante. No es algo que me deja contento el resultado, pero bueno el equipo trato de ir hacia adelante, trato de ir con las armas que tenia. No nos llevamos nada y aceptamos la derrota, pero al mismo tiempo, estamos convencidos de que esto recién empieza y no tenemos tiempo para lamentarnos mucho. El lunes ya jugamos por el Campeonato Uruguayo y hay que levantar cabeza y seguir", dijo Recoba.