Recoba prepara cambios para el clásico y espera por Mejía

Respecto a la situación del panameño, que está en sanidad y es duda por un desgarro, el entrenador dijo que “si jugara en otra posición, seguramente estaría descartado porque es una lesión que te condiciona los movimientos y algún pique”. “El arquero tiene otras características y recorre menos distancia, pero iremos día a día. Nacho (Ignacio Suárez) respondió bien. No tuvimos mucho trabajo defensivo pero igual no me deja contento. Me hubiera quedado contento con un gol”, finalizó.