Recoba: "Sabíamos que no teníamos mañana"

Consultado por Diego Zabala, si ponerlo en el segundo tiempo o desde el vamos, el entrenador fue contundente. "Por suerte tengo un muy buen diálogo con él. Lo veo trabajar día a día, lo veo entrenar día a día. El venía arrastrando hace un tiempo una sobre carga en el posterior. A veces ese tipo de jugadores no necesariamente tiene que jugar 90 minutos. Cuando este bien sí. Me encantaría que jugarrían todos los que juegan bien, pero los cambios tienen que cambiar, sino no son cambios. En el caso de Didi, yo creo que es un muchacho muy positivo para el equipo, es de reírse poco pero no quiere decir que no sea positivo. Busca lo mejor para el equipo y yo busco lo mejor para el equipo. Cuando está bien es lo que vimos hoy. Al mismo tiempo como te digo, a veces yo lo veo día a día y avcese decidí ponerlo y otras veces no. Ojo, jugó partidos desde el inicio y de muy buena manera. Pero bueno, tengo que decidir por lo que yo pienso es mejor para el equipo desde el principio".