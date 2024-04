Recoba: "Tenemos que ganar todos los partidos de acá al final

Y continuó: "Intentamos, yo creo que intentamos. Son esos partidos donde a veces el juego no aparece, había muchos factores para que eso no pasara. La ansiedad, el viento, la lluvia, mucho viento a favor en el primer tiempo pero no en el segundo. Me voy tranquilo por el resultado, necesitábamos ganar. Le dije a los muchachos: ‘para seguir aspirando, tenemos que ganar todos los partidos de acá al final’. Hoy no me voy contento en el juego, pero la actitud estuvo".

Nacional recibe a Rampla Juniors

El sábado Nacional enfrentará a Rampla Juniors y seguramente vuelvan los futbolistas que quedaron al margen de la convocatoria ante Miramar Misiones: Lucas Sanagria, Mayricio Pereyra y Alexis Castro.

En la mañana del viernes se hará el último táctico y el Chino Recoba decidirá quienes saltarán a la cancha a las 18 horas.

En sus redes sociales Nacional informó que el futbolista Renzo Sánchez fue operado en el día de ayer. "Renzo Sánchez fue operado con éxito de su rotura del ligamento cruzado anterior y ya esta dado de alta para comenzar con su rehabilitación", dice el comunicado de Nacional.