Regresa Leo y los motivos por los cuales no habrá hinchas de Peñarol en el Tróccol

Luego de una semana compleja por la fijación del partido ante Cerro, Peñarol continúa preparando el partido del próximo sábado ante los albicelestes. El técnico Diego Aguirre contará con el regreso de su principal figura, Leo Fernández, quien cumplió su partido de suspensión estará a la orden del entrenador.
El no podrá jugar ante Cerro es Nahuel Herrera por ver la quinta amarilla ante Wanderers. En su lugar seguramente jugará Emanuel Gularte. Lo otro que tiene que definir Aguirre es como arma el equipo de mitad de cancha hacia adelante. Con el regreso de Leo Fernández a la titularidad, habrá que esperar los próximos entrenamientos para determinar si mantiene el doble nueve, con Matias Arezo y Maximiliano Silvera. Si esto se confirma, el que saldría del equipo sería Jaime Báez o eventualmente Diego García.
El probable once para visitar el Tróccoli sería con Brian Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leo Fernández, Matías Arezo, Maximiliano Silvera y Diego García o Jaime Báez.
Sin público de Peñarol
El Ministerio del Interior decidió en la tarde de este martes que el partido entre Cerro vs Peñarol que se disputará este sábado desde la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli, por la fecha 13 del Torneo Clausura, se dispute sin hinchas aurinegros, como se venía manejando horas antes.
Más allá de ello, había una posibilidad para que hubiese seguidores carboneros. Para que el Ministerio aceptara, Cerro debía bajar el aforo que había pensado para los hinchas de Peñarol de 7.000 a 1.500 entradas, lo que finalmente no sucedió.
El Ministerio del Interior finalmente optó por el hecho de que no haya hinchas de Peñarol en el encuentro contra Cerro por el Torneo Clausura en el Estadio Luis Tróccoli.
Este martes en la tardecita, se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la cartera, dirigentes de los ambos clubes y la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
El propio Ministerio del Interior había solicitado que, como se trata de un partido de riesgo, el mismo se jugara sin público visitante.
A su vez, en la nota que le entregó a la AUF, considera que la zona de la cancha de Cerro "presenta un permanente índice delictivo violento, como homicidios, lesiones graves, copamientos, extorsiones, rapiñas, hurtos y disparos de arma de fuego".
Finalmente, la AUF acató esa recomendación y no habrá hinchas manyas en el Estadio Luis Tróccoli.