Con López entre algodones, Carneiro se perfila para ser tituar en Nacional

Sin que sea una lesión de identidad aún lo complica y el jugador no está 100% para afrontar un partido tan importante. Faltan dos prácticas y mañana es la desisiva cuando Peirano haga el táctico, pero es muy probable que entre otro jugador por Nicolás López.

Con el paso de las horas, la evolución de López fue la situiente: al rato de que salió del vestuario con Plaza Colonia el domingu tuvo la sensación de que tenpia "dormido el pie" y no podía apoyar y el martes probó hacerlo, pero seguía con dolor, hielo y calmantes. Lo mismo ayer: nbo trabajó a la par de sus compañeros.

Carneiro es la primera opción

Es sabido que Nacional tiene un plantel muy rico en nombres, por eso no habría mucha duda en quien será el que ocupe el lugar de un jugador tan importante como López. Gonzalo Carneiro sería el cambio obligado qué hará el entrenador.

Carneiro hizo fútbol ayer y jugó suelto por detrás de Maxi Gómez en el fútbol interno que realizaron los jugadores que se perfilan como titulares con los suplentes.

Nadie se sorprenderá si Carneiro arranca de titular ante la ausencia de López. Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro son viejos conocidos. Jugaron juntos en Defensor Sporting y es una dupla importantísima para el ataque tricolor y sin dudas un dolor de cabeza para cualquier defensa.

Es una de las pocas veces que la lesión de un jugador tan importante como lo es El Diente, no llega a preocupar tanto al hincha. Ya que la dupla Gómez y Carneiro, da ciertas garantías para el partido del sábado.

Así las cosas, el equipo para enfrentar a Liverpool sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Villalba, Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.