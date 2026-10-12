Clausura: MC Torque nuevo líder; Nacional en la pelea y Peñarol encamina la Anual

Con su victoria ante Danubio, y el empate entre Deportivo Maldonado y Liverpool, MC Torque volvió a quedar en lo más alto del torneo con una unidad por arriba del negriazul. Peñarol, que igualó con Progreso, dejó pasar la oportunidad de alcanzar lo más alto mientras que Nacional está a dos unidades y se metió de lleno en la pelea.