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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

se fue la décima

Clausura: MC Torque nuevo líder; Nacional en la pelea y Peñarol encamina la Anual

Deportivo Maldonado y Liverpool igualaron a uno, el negriazul dejó el liderazgo del Clausura mientras que el fernandino no pudo acortar distancias en la Anual.

MC Torque lidera el Clausura.

MC Torque lidera el Clausura.

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Se fue la décima fecha del Clausura que dejó un nuevo cambio de liderazgo, un grande que aprovechó la oportunidad para meterse de lleno en la pelea. En la Anual, Peñarol se encamina a quedarse con la acumulada mientras que el descenso arde.

Con su victoria ante Danubio, y el empate entre Deportivo Maldonado y Liverpool, MC Torque volvió a quedar en lo más alto del torneo con una unidad por arriba del negriazul. Peñarol, que igualó con Progreso, dejó pasar la oportunidad de alcanzar lo más alto mientras que Nacional está a dos unidades y se metió de lleno en la pelea.

En la Anual el que se encamina a quedarse con la acumulada es el carbonero quien pese a igualar mantuvo su ventaja de cuatro unidades respecto a Deportivo Maldonado. Además, Nacional superó a Racing, quedando en la cuarta ubicación que hoy en día sería el último clasificado a la Libertadores.

En el descenso está todo realmente parejo. Progreso y Danubio están en caída libre y son los principales candidatos a perder la categoría. Cerro ganó un partido agónico, igualó la línea de Wanderers y luchará hasta el final, mientras que Central Español y Cerro Largo definitivamente se complicaron en los promedios.

Detalles de la décima fecha del Clausura

Resultados

  • MC Torque 1-0 Danubio
  • Deportivo Maldonado 1-1 Liverpool
  • Defensor Sporting 2-3 Cerro
  • Wanderers 1-3 Boston River
  • Peñarol 1-1 Progreso
  • Juventud 2-0 Racing
  • Cerro Largo 0-1 Albion
  • Central Español 0-1 Nacional

Posiciones Clausura

  1. MC Torque - 22
  2. Liverpool - 21
  3. Peñarol - 20
  4. Nacional - 20
  5. Deportivo Maldonado - 18
  6. Juventud - 17
  7. Cerro - 17
  8. Wanderers - 15
  9. Progreso - 13
  10. Boston River -12
  11. Racing - 12
  12. Defensor Sporting - 8
  13. Danubio - 7
  14. Albion - 6
  15. Cerro Largo - 5
  16. Central Español - 5

Tabla Anual

  1. Peñarol - 63
  2. Deportivo Maldonado - 59
  3. MC Torque - 57
  4. Nacional - 55
  5. Racing - 53
  6. Liverpool - 50
  7. Wanderers - 50
  8. Albion - 40
  9. Juventud - 40
  10. Central Español - 38
  11. Defensor Sporting - 35
  12. Cerro - 35
  13. Boston River - 34
  14. Cerro Largo - 33
  15. Danubio - 29
  16. Progreso - 29

Descenso: Progreso 0.985 (68 pts), Danubio 1.043 (72 pts), Cerro 1.173 (81 pts), Wanderers 1.173 (81 pts), Central Español 1.187 (38 pts), Cerro Largo 1.188 (82 pts), Albion 1.250 (40 pts).

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