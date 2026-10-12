Clausura: MC Torque nuevo líder; Nacional en la pelea y Peñarol encamina la Anual

En el descenso está todo realmente parejo. Progreso y Danubio están en caída libre y son los principales candidatos a perder la categoría. Cerro ganó un partido agónico, igualó la línea de Wanderers y luchará hasta el final, mientras que Central Español y Cerro Largo definitivamente se complicaron en los promedios.
Detalles de la décima fecha del Clausura
Resultados
- MC Torque 1-0 Danubio
- Deportivo Maldonado 1-1 Liverpool
- Defensor Sporting 2-3 Cerro
- Wanderers 1-3 Boston River
- Peñarol 1-1 Progreso
- Juventud 2-0 Racing
- Cerro Largo 0-1 Albion
- Central Español 0-1 Nacional
Posiciones Clausura
- MC Torque - 22
- Liverpool - 21
- Peñarol - 20
- Nacional - 20
- Deportivo Maldonado - 18
- Juventud - 17
- Cerro - 17
- Wanderers - 15
- Progreso - 13
- Boston River -12
- Racing - 12
- Defensor Sporting - 8
- Danubio - 7
- Albion - 6
- Cerro Largo - 5
- Central Español - 5
Tabla Anual
- Peñarol - 63
- Deportivo Maldonado - 59
- MC Torque - 57
- Nacional - 55
- Racing - 53
- Liverpool - 50
- Wanderers - 50
- Albion - 40
- Juventud - 40
- Central Español - 38
- Defensor Sporting - 35
- Cerro - 35
- Boston River - 34
- Cerro Largo - 33
- Danubio - 29
- Progreso - 29
Descenso: Progreso 0.985 (68 pts), Danubio 1.043 (72 pts), Cerro 1.173 (81 pts), Wanderers 1.173 (81 pts), Central Español 1.187 (38 pts), Cerro Largo 1.188 (82 pts), Albion 1.250 (40 pts).