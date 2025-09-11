Con entradas agotadas y equipo alternativo, Nacional recibe a Plaza

Entradas agotadas

El Gran Parque Central abre este jueves sus puertas sus puertas por primera vez luego de varias semanas que el tricolor no pudo recibir a su parcialidad después de la sanción que le tocó cumplir por los hechos ocurridos en la final clásica del Torneo Intermedio.

La gente, el hincha, esta con muchas ganas de volver a su "Templo" y lo dejo demostrado. En pocas horas se agotaron todas las entradas que Nacional puso a la venta y por canje a socios, por lo cual el estadio estará colmado.

Todos sabemos el arraigo que tiene la hinchada de Nacional con su estadio, por eso la directiva optó por poner precios económicos y logró lo que pretendía, llenar el estadio.

El juez para para el cotejo entre Nacional y Plaza Colonia será Santiago Motta, secundado por Federico Piccardo y Vicente González. Vale recordar que en esta instancia de la Copa AUF Uruguay no hay VAR.

Nicolás Rodríguez desagarrado

El Ojito Nicolás Rodríguez se sometió a estudios el pasado martes por la tarde y los resultaos arrojaron un diagnóstico desfavorable para él. Según se desprende de los análisis, sufrió un desgarro en la zona del sóleo, que lo tenía a maltraer desde hace varias semanas. En consecuencia, el Ojito Rodríguez será baja en Nacional por al menos 21 días y noe entrará en la consideración de Pablo Peirano al menos hasta la recta final del Torneo Clausura.