Ruglio le respondió a Mario Saralegui tras las críticas que recibió del artiguense

En relación a las leyendas y el reclamo de Mario Saralegui, Ruglio explicó:

“Ellos tienen un carnet de libre acceso, de pronto hay problemas, pero les dimos un teléfono para que llamen. Son nuestras leyendas, hay que mirarlos y siempre están invitados. Ellos tienen un lugar al que pueden entrar, pero el tema es que ese lugar no le pertenece a Peñarol. Mandamos una carta a Conmebol y le explicamos que ese palco cerrado es de las leyendas, pero nos dijeron que ese lugar es de ellos. No lo decide ningún club en América, no lo decide ni River en el Monumental”.

El presidente de Peñarol cerró la entrevista diciendo: “Mario está más allá del bien y del mal, nunca me voy a enojar con él ponga lo que ponga. Lo conozco y sé que es hincha de Peñarol y le corre sangre por las venas y arranca. No me afecta nada de Mario” expresó Ruglio en el mencionado medio.