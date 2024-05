Ruglio: "No tengo motivos para no saludar" a Tony Pacheco

Operación Leonardo Fernández

"Con el presidente de Toluca nos vamos a encontrar y ojalá sea con Peñarol en octavos de Copa y hablaré con él sobre Leo Fernández”, siguió Ruglio.

“Hablamos que si Peñarol seguía en Copa y Leo venía bien, podíamos volver a conversar para que siga. Diego (Aguirre) me mandó un msj y me dijo: 'que no nos entren los problemas de afuera a Peñarol', cuando los problemas no los estamos teniendo nosotros".

"A las dos de la tarde pedí especialmente aplicarle el derecho de admisión a un hincha de Atlético Mineiro. Había visto que el día anterior estuvo en los festejos de Nacional. Si se ponía a hacer gestos en el estadio como hizo en B. Horizonte nos podía traer un problema. Le mostré a la gente de Conmebol lo que estaba subiendo a redes, y dimos la orden de que apenas llegara lo sacaran del estadio", explicó.

Los ídolos

"Nunca no saludaría al Tony Pacheco en algún lado, no tengo motivos para no saludarlo”, aclaró Ruglio.

“El agradecimiento eterno por todo lo que nos dio y por los clásicos ganados. No tengo apuro y llegará en su momento la charla. Cuido a las glorias del club todo lo que puedo y si le tengo que pedir disculpas lo hago. Mis ídolos son como héroes. Pacheco prefirió que los homenajes no fueran en la cancha. Después los muchachos de la hinchada le pidieron que hiciera un esfuerzo para que lo vea la gente y accedió".

Cuidar a los hinchas

"No nos gusta claramente ninguno los precios que puso Defensor. Le pasa a mucha gente que no puede pagar $1000. Tienen todo el derecho. Nos obligan a hacer lo mismo cuando toque en el CDS. Les trasladamos a los integrantes del Colegio de árbitros que ahora queríamos ir más seguido, que cambiamos nuestra estrategia. Hubo cosas que mostraron autocrítica y también que son humanos y erran. Hay cosas que para nosotros son difíciles de entender".

El folclore no debe morir: "Los muchachos de redes saben que si no es ofensivo, que pueda agraviar, cero problema. Entiendo el folclore y lo entendí toda la vida. Cuando es algo al límite me lo consultan".