"Decir que a River Plate lo manejan representes es una mentira atroz", aseguró expresidente

Aseguró que el manejo de los juveniles en dónde los futbolistas “eran propiedad” del club “fue algo que destacó el Bayern Múnich” cuándo llegó a Uruguay y unos de los equipos en los que se interesó fue en River Plate.

“Nosotros tuvimos muchas reuniones con el Bayern por zoom y presenciales, les presentamos el club los objetivos y que queríamos y que no queríamos. Nosotros no le dijimos que no, fueron ellos que eligieron a Racing”, aclaró.

Impacto de una posible venta de Arezo

El equipo darsenero a lo largo de la historia se destacó por la venta de futbolistas formados en el club. Los últimos nombres más importantes fueron las salidas de Thiago Borbas, Joaquín Lavega, Michel Santos y Matías Arezo, siendo este último uno de los futbolistas del que aún mantienen un porcentaje de la ficha.

Fabián Motta contó que River Plate posee aún una deuda con Faro Sports por la venta de Matías Arezo al Granada, deuda que se generó cuando Tucci era presidente y según relató el entrevistado, “nosotros lo heredamos, tratamos de pagar la deuda pero no la pudimos cancelar. Ese es el pasivo más grande que tiene el club”.

Agregó que en caso de que Peñarol compre la ficha del delantero a Gremio, el 50% de los ingresos para el club brasilero, le corresponden a River Plate por un acuerdo con el grupo empresarial.

Su futuro en River Plate

Durante la entrevista, Fabián Motta remarcó en reiteradas situaciones que actualmente se encuentra “fuera” de la interna del club, postura que tomó cuando dejó la presidencia en diciembre de 2024.

“Un año antes de las elecciones les avise a mi grupo de trabajo que no iba a presentarme porque no tenían tiempo”, justificando que “estar en un club como River Plate te lleva mucho tiempo y no podía dedicarle el tiempo necesario”.

En cuánto a la gestión de Jorge Cibreiro al frente de la institución, Motta remarcó “no tener problema” con él, pero que si le “hubiese gustado” que el actual presidente “nos pidiera sugerencias u opiniones porque tenemos más experiencia que él y podíamos aportar algún granito de arena”.

“Le dije a Cibreiro que iba a tener que conciliar mucho dentro del propio oficialismo porque hay perfiles muy distintos dentro de la directiva”, sostuvo.

La denuncia contra la AUF

Durante la presidencia de Fabián Motta, River Plate fue uno de los equipos que firmó una denuncia contra el ejecutivo de la AUF, “porque entendíamos que en el balance había irregularidades y no teníamos respuestas”.

El ex presidente sostuvo que luego de ser asesorados por profesionales, “intentamos defender la plata del club y entendíamos que era el camino correcto”. Agregó que luego de presentada la denuncia no habló con ninguno de los involucrados pero “le debo una llamada a Alonso”.

“Si se recauda la plata que se dice, hay que aplaudir a Alonso y demuestra que nos equivocamos en la postura de estar contra la licitación”, sentenció Fabián Motta.