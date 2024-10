Ruglio quiere ser el jefe de prensa en el clásico

Los árbitros de la discordia

La molestia de Peñarol con la designación de Christian Ferreyra en el VAR para el próximo domingo se elevó luego del encuentro ante la escuelita de Sayago.

Hernán Heras, en una noche muy mala, amonesto mal a Gastón Ramírez, no pitó un tiro libre al borde del área, increpo al capitán de aurinegro de forma ampulosa tratando de mostrar una personalidad que parece no tener.

Datos a tener en cuenta

En 2024 y por Campeonato Uruguayo, Peñarol lleva 27 partidos jugados, de los cuales ganó 20, empató 6 y perdió 1.

De los 6 empates, 3 fueron arbitrados con Hernán Heras (en un total de 4 partidos que le arbitró a Peñarol). Peculiar.

El delegado de Peñarol habló del tema arbitral en Minuto1, en Carve Deportiva: "Lo de los funcionarios de Peñarol, es como que nosotros impidiéramos trabajar al árbitro Heras porque circulan todas sus fotos cuando él se vestía con ropa de Nacional, concurría a la hinchada. La actuación arbitral de ayer nos deja muchas dudas, sobre todo en la previa del clásico y con jugadas que son determinantes. Vamos a estar muy atentos a lo que pase y a lo que está pasando”.

Y agregó: "Estamos en un momento donde se mezclan muchas cosas políticas, un presidente de Nacional que cambió de posición de no jugar la Copa Uruguay, un Peñarol que esta recogiendo triunfos y glorias que a otros les molesta. Ayer hubo un claro penal. Claramente Cabrera había pasado la línea y lo desestabiliza el jugador de Racing y esa jugada terminó sin siquiera ser revisada por el juez del partido en el VAR. Ayer se generó una situación que nos hizo recordar historias pasadas donde se enfocaba a un Peñarol que viene primero y que entendemos que puede haber alguna necesidad de que no sigamos en ese camino triunfal. Deberían extremarse los cuidados para no generar suspicacias (...) se deja entrever en algunas cuestiones que el cambio de Nacional traía algun tipo de retribución, no referida a los jueces, pero se dejó entrever que no era un cambio de decisión gratis".

Trostchansky dijo: "Confío en los jueces, pero si hablo de que hay situaciones que contribuyen a esa suspicacia general que hay y que deberíamos evitar. "¿Era necesario poner a un juez con tanta identificación previa (con Nacional), antes de un clásico, más allá de que pueda ser o no un buen juez? Yo creo que no es necesario".

Sobre la decisión de Nacional de no dejar trabajar a Diego Pérez, Maximiliano Patriy Cecilia Mancuso: "Nosotros entendemos desde lo legal que Nacional no puede aplicar el derecho de admisión a los 3 funcionarios. Impiden el ingreso a un trabajador y desempeñar su trabajo. Tampoco es legal desde el punto de vista de lo que reglamenta la admisión a los espectáculos deportivos. Existe una "lista negra" como se conoce, para impedir el acceso a los recintos deportivos y que tiene establecidas las razones. Nacional no quiere jugar con público visitante, ahora no quiere que ingresen funcionarios nuestros, la próxima pediran que no vayan nuestros jugadores así tienen mayor posibilidad de salir victoriosos en un partido".