Ruglio y Aguirre explotaron contra el arbitraje

“Arrancó la operación rescate de ellos como sea. Bajó la orden de sacarlos de esta situación a como dé lugar. Y justo con alguien que hasta ahora se había mostrado justo. Hoy sabía a lo que venía, y fue en las chicas y en las grandes”, escribió el presidente Ruglio a través de un estado de WhatsApp, relacionando la situación que atraviesa Nacional.

Ruglio también hizo referencia a la designación de los jueces para el clásico por parte del Colegio de Árbitros, luego de que se confirmara que Leodán González será el principal y Christian Ferreyra estará en el VAR: “Una vergüenza lo de hoy. Y se los dije hoy cuando vi el VAR del clásico. Lamentable”.

Aguirre y su molestia

El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, compartió en conferencia de prensa sus sensaciones luego del empate aurinegro sin goles ante Racing por el cierre de la quinta fecha del torneo Clausura en el estadio Campeón del Siglo: “Dejamos dos puntos importantes”.

Sobre el final del partido, el carbonero reclamó penal de Lucas Monzón sobre Javier Cabrera, pero tanto Hernán Heras como el VAR desestimaron. Al término del encuentro, Aguirre ingresó al campo a reclamar la incidencia, sobre la que dijo: “Que el árbitro pueda no pitarlo está dentro de lo que puede pasar en una situación de juego. El VAR estuvo muy atento en el offside (gol anulado a Jaime Báez) y, por ahí, no tan atento a la hora del penal, pero bueno, ya está, hay que seguir. Es parte del error humano que puede haber, como las faltas a Gastón (Ramírez) que fueron claras y no pitaron, pero son errores humanos”.