Ruglio: "quiero que pierda Nacional, destapar un vino y decir que lindos dos días"

Desde su punto de vista el cambio de planes de Peñarol para enfrentar a The Strongest fue una buena decisión: "dio buen resultado venir cuatro día antes. La previa se hizo larga porque nos jugábamos mucho. En el partido necesitábamos que el tiempo pasara. En todo momento hicimos lo que se había planteado. Vi muy bien a los muchachos. Es otro juego. Salís a caminar diez cuadras y ves que no respirás bien. A ninguno de los jugadores le afectó al punto de llegar a los vómitos o de no poder más. El único que se sentía un poco mal fue Maxi Silvera" dijo el presidente de Peñarol.