Trece años después Peñarol volverá a jugar cuartos de final de la Libertadores

Peñarol permitió que el dominio de la pelota sea del conjunto boliviano, y a escasos metros del área comenzaba a presionar. Gracias a esta presión, y el gran trabajo de los zagueros, no sufrió casi a nivel defensivo. Washington Aguerre fue determinante cada vez que lo llamaron a actuar. Con el paso de los minutos, el cansacio empejó a ser protagonista y The Strongest creció en el partido pero no fue para nada preciso.