Scaloni respaldó a Bielsa y a los jugadores uruguayos

Scaloni también habló sobre los episodios que tuvieron lugar una vez finalizado el encuentro entre charrúas y cafeteros.

"Después del partido entre Colombia y Uruguay, en relación a lo de mañana, tendría que ser una fiesta. A la par de la alegría de ganar un título, creo que sería para todos una alegría que termine bien. Las imágenes fueron muy tristes y cualquiera que está en esa situación hubiera actuado de esa manera".

El técnico recordó un episodio de similares características que vivió su seleccionado hace poco tiempo atrás. "Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná que, cuando vimos que había familiares, nos tuvimos que meter al vestuario. Las imágenes son feas. No sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en un tumulto o cerca, debe ser desesperante, hay que mirar un poco eso. Sobre todo los jugadores, que son los principales protagonistas. Les pedimos que sean ejemplo, pero no sé cuántos reaccionarían de otra manera cuando pasa eso. Cualquiera actuaría así. Espero que no pase”, dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa.