Rodrigo Romano se molestó con Bielsa y explicó por qué se fue de la conferencia

Bielsa respondió: “Lo que usted está haciendo es una actuación. Yo hablé de un porcentaje de periodistas, no de todo. Gracias a Dios, no sé quiénes son ustedes, los periodistas” y más tarde agregó “Este señor se va porque no quiere convalidar lo que yo estoy diciendo”.

Luego Romano escribió en su cuenta de X : "Aclaro el tema del por qué me levanté de la Conferencia de prensa de la selección uruguaya. Fue en el momento donde el entrenador nos señaló de que no habíamos defendido a los jugadores tras el incidente del final." comenzó diciendo.

Romano agregó que "Quienes escucharon y vieron la transmisión lo saben, lo fui narrando y relatando en el momento que se daba todo, utilicé palabras y conceptos demostrando que estoy del lado del jugador porque la familia es la familia y estará siempre por encima de todo".

En su descargo Romano apuntó contra el técnico de Uruguay y dijo que "Hoy sin tener idea de nada, sin saber que pensamos, sin saber lo que dijimos, sin el mínimo reparo, Bielsa nos recriminó eso y no lo soporté, ni aguanté porque primero es de una gran injusticia, es mentira y estoy siempre del lado del jugador de la selección."

Para terminar, el periodista expresó "Por suerte y gracias a Dios, Bielsa no me conoce, ni yo lo conozco a él y eso que indirectamente trabajamos en el mismo lugar, la Asociación Uruguaya de fútbol en donde puedo expresarme de lo que sea" remató.