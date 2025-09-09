Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Venezuela | Conmebol |

la hora de la verdad

Se definen las Eliminatorias: ¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para ir al Mundial?

Los seis cupos directos de Conmebol para el próximo Mundial ya están confirmados, pero resta saber quien jugará el repechaje con dos selecciones para un lugar.

Bolivia y Venezuela se juegan el pasaje al repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

 Foto: CONMEBOL
Venezuela depende de sí mismo, sabe que si le gana a Colombia en el Monumental de Maturín, estará haciendo historia e irá por ser parte de su primer Mundial. Quien le puede arrebatar ese sueño es Bolivia, que también 20:30, estará recibiendo a Brasil en El Alto. Los del altiplano necesitan derrotar a la verdeamarela y esperar un traspié de la Vinotinto.

Además de estos dos encuentros, Ecuador recibe a Argentina en Quito (único partido que comenzará a las 20:00 horas), mientras que Perú será local ante Paraguay y Chile cierra la Eliminatoria ante Uruguay en el Monumental de Santiago.

¿Cómo va la última de la Eliminatoria?

Con los seis cupos definidos y el repechaje en disputa, así se jugará la última fecha de las Eliminatorias.

  • 20:00 - Ecuador vs Argentina
  • 20:30 - Bolivia vs Brasil
  • 20:30 - Venezuela vs Colombia
  • 20:30 - Perú vs Paraguay
  • 20:30 - Chile vs Uruguay

Posiciones

  1. Argentina - 38 (C)
  2. Brasil - 28 (C)
  3. Uruguay - 27 (C)
  4. Ecuador - 26 (C)
  5. Colombia - 25 (C)
  6. Paraguay - 25 (C)
  7. Venezuela - 18
  8. Bolivia - 17
  9. Perú - 12
  10. Chile - 10

