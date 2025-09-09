Se definen las Eliminatorias: ¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para ir al Mundial?

Las Eliminatorias Conmebol para el próximo Mundial tendrá este martes su último capítulo. Los seis cupos para participar del Mundial de forma directa ya están confirmados, pero esta noche, Venezuela y Bolivia definirá que selección jugará el repechaje para la cita mundialista.
Venezuela depende de sí mismo, sabe que si le gana a Colombia en el Monumental de Maturín, estará haciendo historia e irá por ser parte de su primer Mundial. Quien le puede arrebatar ese sueño es Bolivia, que también 20:30, estará recibiendo a Brasil en El Alto. Los del altiplano necesitan derrotar a la verdeamarela y esperar un traspié de la Vinotinto.
Además de estos dos encuentros, Ecuador recibe a Argentina en Quito (único partido que comenzará a las 20:00 horas), mientras que Perú será local ante Paraguay y Chile cierra la Eliminatoria ante Uruguay en el Monumental de Santiago.
¿Cómo va la última de la Eliminatoria?
Con los seis cupos definidos y el repechaje en disputa, así se jugará la última fecha de las Eliminatorias.
- 20:00 - Ecuador vs Argentina
- 20:30 - Bolivia vs Brasil
- 20:30 - Venezuela vs Colombia
- 20:30 - Perú vs Paraguay
- 20:30 - Chile vs Uruguay
Posiciones
- Argentina - 38 (C)
- Brasil - 28 (C)
- Uruguay - 27 (C)
- Ecuador - 26 (C)
- Colombia - 25 (C)
- Paraguay - 25 (C)
- Venezuela - 18
- Bolivia - 17
- Perú - 12
- Chile - 10