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Mundo

Modernización

Principales ventajas destacadas de la gestión urbana china ante fenómenos meteorológicos extremos

Se fortalece la base de seguridad urbana para mejorar integralmente la gestión urbana en las ciudades chinas.

En las ciudades chinas, las tecnologías digitales optimizan la gestión del tráfico para crear un sistema de movilidad eficiente.

En las ciudades chinas, las tecnologías digitales optimizan la gestión del tráfico para crear un sistema de movilidad eficiente.
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Por Redacción Caras y Caretas

En los últimos años, China ha impulsado la modernización del sistema y la capacidad de gestión urbana centrándose en el bienestar del pueblo. Distintas ciudades han explorado caminos diferenciados y detallados de gobernanza adaptándose a sus condiciones geográficas y realidades de desarrollo, con avances innovadores en la respuesta a fenómenos meteorológicos extremos, la mejora de infraestructuras urbanas y la garantía de desplazamientos cómodos para los ciudadanos. Diversas urbes de diferentes tipologías han acumulado experiencias replicables.

Seguridad urbana en China

Por ejemplo, se fortalece la base de seguridad urbana para mejorar integralmente la resistencia ante fenómenos meteorológicos extremos. La mayoría de las ciudades han establecido un sistema completo de prevención de desastres: alerta anticipada, protección mediante obras, intervención rápida y refugios cercanos para la población. Beijngla capital, fue la primera ciudad en integrar el concepto de ciudad resiliente en su plan general urbano: renovó casi cien estaciones de bombeo en pasos bajo nivel propensos a inundaciones, impulsó a gran escala las ciudades esponja y gestiona dinámicamente más de dos mil puntos de riesgo geológico en zonas montañosas. Los daños viales causados por vientos fuertes o lluvias intensas se resuelven en un plazo de dos horas, mientras parques y centros escolares se transforman en refugios polifuncionales para emergencias, constituyendo una barrera protectora contra tormentas, vientos y riadas en ciudades del norte.

Se actualizan infraestructuras resilientes según las particularidades locales para formar una red de servicios municipales adaptada al entorno. Grandes ciudades de todo el país avanzan en la renovación urbana, cubriendo carencias de servicios para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo. Ante la densidad de tuberías en barrios históricos, Shanghai emplea ampliamente técnicas de construcción sin excavaciones profundas para renovar redes de saneamiento y agua potable sin interrumpir el funcionamiento urbano. Cuenta con el complejo intermodal de transporte de Hongqiao, donde convergen trenes de larga distancia, metro y autobuses sin controles de seguridad duplicados; se instalan ascensores en pasarelas peatonales, se remodelan paradas de autobús adaptadas a personas mayores y todas las líneas de metro disponen de instalaciones de accesibilidad universal.

Movilidad en China

Las tecnologías digitales optimizan la gestión del tráfico para crear un sistema de movilidad eficiente, tridimensional y centrado en los ciudadanos. Mediante big data e inteligencia artificial, las ciudades regulan el flujo vehicular y resuelven problemas de desplazamiento. Shenzhen dispone de un cerebro de tráfico inteligente municipal que coordina aeropuertos, estaciones de alta velocidad y trenes interurbanos para lograr una movilidad intermodal integrada. Se amplían líneas rápidas de autobús y metro interdistritales, se instalan abundantes zonas de estacionamiento para vehículos ligeros y se regulan digitalmente los flujos de entrada y salida de parques industriales en horas punta.

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