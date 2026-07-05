En los últimos años, China ha impulsado la modernización del sistema y la capacidad de gestión urbana centrándose en el bienestar del pueblo. Distintas ciudades han explorado caminos diferenciados y detallados de gobernanza adaptándose a sus condiciones geográficas y realidades de desarrollo, con avances innovadores en la respuesta a fenómenos meteorológicos extremos, la mejora de infraestructuras urbanas y la garantía de desplazamientos cómodos para los ciudadanos. Diversas urbes de diferentes tipologías han acumulado experiencias replicables.
Modernización
Principales ventajas destacadas de la gestión urbana china ante fenómenos meteorológicos extremos
Se fortalece la base de seguridad urbana para mejorar integralmente la gestión urbana en las ciudades chinas.