Seguridad urbana en China

Por ejemplo, se fortalece la base de seguridad urbana para mejorar integralmente la resistencia ante fenómenos meteorológicos extremos. La mayoría de las ciudades han establecido un sistema completo de prevención de desastres: alerta anticipada, protección mediante obras, intervención rápida y refugios cercanos para la población. Beijngla capital, fue la primera ciudad en integrar el concepto de ciudad resiliente en su plan general urbano: renovó casi cien estaciones de bombeo en pasos bajo nivel propensos a inundaciones, impulsó a gran escala las ciudades esponja y gestiona dinámicamente más de dos mil puntos de riesgo geológico en zonas montañosas. Los daños viales causados por vientos fuertes o lluvias intensas se resuelven en un plazo de dos horas, mientras parques y centros escolares se transforman en refugios polifuncionales para emergencias, constituyendo una barrera protectora contra tormentas, vientos y riadas en ciudades del norte.