Según auditoría, Bauzá, Valdez y Figueredo recibieron dinero "no justificado" de Conmebol

El listado menciona a Eugenio Figueredo como habiendo recibido 1.349.076 dólares, a Wilmar Valdez con 433.200 dólares y a Sebastián Bauzá con 175.000 dólares.

El documento cita a otros 21 dirigentes de diferentes asociaciones nacionales que en total, sumando a los 3 uruguayos, recibieron 12.260.170 dólares sobre los cuáles no hay comprobantes.

La gran mayoría fueron procesados y condenados por el escándalo de sobornos en la FIFA. En relación a Uruguay solo fue condenado Eugenio Figueredo, en tanto Valdez se retiro de actividad vinculada al fútbol y se dedica exclusivamente a su profesión de escribano. En tanto Bauzá después de su pasaje por la AUF volvió a su actividad empresarial hasta el año 2020 cuando el entonces presidente Luis Lacalle Pou lo nombró Secretario Nacional de Deportes.

¿Qué hizo Conmebol con esta auditoría que pagó?

Nada, es la simple respuesta. En realidad presentó el resultado en la fiscalía paraguaya que la mantuvo cajoneada hasta el fallecimiento de Nicolás Leoz, en esos años presidente de Conmebol. Luego la fiscalía la desestimó sin apelación de la organización rectora del fútbol sudamericano.

¿Por qué surge ahora? Porque existe un duro contencioso entre Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y la familia Zuccolillo propietaria del Baco Atlas y del diario ABC entre otros negocios.

El periódico logró acceso al resultado de esta auditoría de 47 páginas y cuyo resultado permanecía oculto ocho años después. El asunto grave en Paraguay es que el actual jefe de la Conmebol, también aparece en el listado como habiendo recibido al menos 374.000 dólares sin comprobantes.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 07.41.28

WhatsApp Image 2025-11-24 at 07.41.27