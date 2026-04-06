Sergio "Chapita" Blanco vuelve a Uruguay para dirigir a Juventud

Juventud de Las Piedras se movió rápido, y luego de la salida de Sebastián “Gallego” Méndez, anunció la llegada de Sergio “Chapita” Blanco como el nuevo entrenador del equipo pedrense para lo que resta del Campeonato Uruguayo. Será la vuelta a nuestro fútbol del ex delantero.
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Blanco comenzó su carrera como entrenador dirigiendo a Wanderers, club en el que estuvo desde octubre de 2022 hasta noviembre de 2023. Tras su salida del bohemio, emprendió viaje a México en dónde dirigió al Celaya.
Hará su debut el próximo jueves ante Cienciano de Perú por la Copa Sudamericana, para luego enfrentar a Progreso el domingo, buscando revertir la situación crítica en el Torneo Apertura.