Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Blanco |

hay sustituto

Sergio "Chapita" Blanco vuelve a Uruguay para dirigir a Juventud

El entrenador de 44 años viene luego de pasajes por Wanderers y por el Celaya de México. Debutará ante el Cienciano por la Sudamericana.

Serigo Chapita Blanco nuevo DT de Juventud.

Serigo "Chapita" Blanco nuevo DT de Juventud.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Juventud de Las Piedras se movió rápido, y luego de la salida de Sebastián “Gallego” Méndez, anunció la llegada de Sergio “Chapita” Blanco como el nuevo entrenador del equipo pedrense para lo que resta del Campeonato Uruguayo. Será la vuelta a nuestro fútbol del ex delantero.

Blanco comenzó su carrera como entrenador dirigiendo a Wanderers, club en el que estuvo desde octubre de 2022 hasta noviembre de 2023. Tras su salida del bohemio, emprendió viaje a México en dónde dirigió al Celaya.

Hará su debut el próximo jueves ante Cienciano de Perú por la Copa Sudamericana, para luego enfrentar a Progreso el domingo, buscando revertir la situación crítica en el Torneo Apertura.

Temas

Te puede interesar