Apertura: dos entrenadores argentinos dejaron su cargo tras la décima fecha

Si bien logró una campaña histórica en la Copa Libertadores, dónde avanzó dos fases logrando clasificar a la fase de los grupos de la Sudamericana, la realidad en el medio local fue otra. En diez partidos sumó tan sólo un triunfo y un empate, siendo el último ubicado en la tabla.

Si bien faltan detalles, uno de los nombres sobre la mesa para sustituir a Méndez es el de Sergio “Chapita” Blanco.

Monarriz no va más

Otro de los equipos que tendrá un cambio de conducción, es Danubio, que decidió cesar a Diego Monarriz. La decisión se tomó luego del empate ante MC Torque como local en Jardines del Hipódromo.

El argentino había llegado al franjeado a comienzos de esta temporada en la que comenzó de muy buena manera pero con el paso de las fechas se fue tornando irregular. En diez partidos dirigidos logró tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, quedando en una posición comprometida con el descenso