Boston River sufrió pero se metió entre los mejores ocho de la Copa Uruguay

Para la segunda mitad el elenco local se posicionó en campo rival, dominó las acciones y mereció la igualdad. Sin embargo las buenas intervenciones del golero sastre, las fallas en la definición y un gol mal anulado, mantuvieron el encuentro favorable a Boston River.

Y el fútbol a veces puede ser injusto. Cuando San Carlos iba y merecía el empate, en una contra letal la pelota le quedó a Francisco Bonfiglio que pese a resbalarse dentro del área, terminó marcando el segundo tanto para Boston River.

De esta manera, el sastre se metió entre los mejores ocho equipos de la Copa Uruguay. Ahora enfrentará al ganador de Libertad ante MC Torque.

¿Cómo sigue la Copa Uruguay?

La actividad por los octavos de final tendrá un partido esta noche mientras que el jueves se disputarán los tres restantes. Desde las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú, Ferro Carril de Salto va a estar recibiendo a Nacional.

El jueves habrá tres partidos: