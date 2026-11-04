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Deportes

otro de ofi afuera

Boston River sufrió pero se metió entre los mejores ocho de la Copa Uruguay

El conjunto sastre se impuso por 2 a 0 ante Atlético San Carlos en un partido dónde por momentos fue muy superado por parte de los carolinos.

Boston River a cuartos de final de la Copa Uruguay.

Boston River a cuartos de final de la Copa Uruguay.

 @bostonriver
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Una nueva semana de disputa en la Copa Uruguay, en la que Boston River se quedó con un gran partido por 2 a 0 ante Atlético San Carlos, que se disputó en tierras carolinas. El sastre aguarda por el ganador de Libertad o MC Torque.

Los primeros minutos del encuentro fueron de alto voltaje, con una expulsión anulada a instancias del VAR, una situación muy clara para Atlético San Carlos y el tanto de Boston River que puso al sastre en ventaja.

Los comandados por Jorge Cazulo se pusieron por delante del marcador a los trece minutos del encuentro cuando Nicolás Siri apareció por el sector derecho, se metió al área y sacó un derechazo potente para convertir el primer tanto del encuentro en tierras carolinas.

Para la segunda mitad el elenco local se posicionó en campo rival, dominó las acciones y mereció la igualdad. Sin embargo las buenas intervenciones del golero sastre, las fallas en la definición y un gol mal anulado, mantuvieron el encuentro favorable a Boston River.

Y el fútbol a veces puede ser injusto. Cuando San Carlos iba y merecía el empate, en una contra letal la pelota le quedó a Francisco Bonfiglio que pese a resbalarse dentro del área, terminó marcando el segundo tanto para Boston River.

De esta manera, el sastre se metió entre los mejores ocho equipos de la Copa Uruguay. Ahora enfrentará al ganador de Libertad ante MC Torque.

¿Cómo sigue la Copa Uruguay?

La actividad por los octavos de final tendrá un partido esta noche mientras que el jueves se disputarán los tres restantes. Desde las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú, Ferro Carril de Salto va a estar recibiendo a Nacional.

El jueves habrá tres partidos:

  • 16:00 - Lito vs Wanderers (Parque Paladino)
  • 18:00 - Gladiador de Salto vs Liverpool (Estadio Goyenola)
  • 21:00 - Libertad de San Carlos vs MC Torque (Estadio Domingo Burgueño Miguel)

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