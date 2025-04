Siete clubes denunciaron a Nacional ante la FIFA

Nacional recibió un adelanto de Conmebol, que es cuestionado por un grupo de clubes en Uruguay. Este lunes, el presidente albo, Ricardo Vairo, habló del tema y dijo que por ahora es un “rumor” del que los albos no han tenido una notificación oficial.

Por ahora es solo un rumor

“Yo tengo el rumor, por llamarlo de alguna forma, de que habría una denuncia contra la AUF, Conembol y Nacional, firmada por algunos clubes”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Nacional no ha recibido oficialmente ningún documento, lo que sí sé, porque he hablado, es que hay un par de clubes que se supone que firmaron, que me aseguran que ellos no firmaron nada. O sea que es un tema que hoy lo vamos a tratar en Directiva, vamos a ver qué información tenemos, pero hasta ahora es eso. No tenemos nada oficial y de los clubes que se mencionan que firmaron eso, ya sé de primera mano que hay dos que aseguran no haber firmado nada”, expresó.

Consultado por cómo se había enterado el club de la denuncia, si había sido por intermedio de la AUF o de un rumor periodístico, dijo que fue “por la prensa”.

“Yo en lo personal me enteré por la prensa, por un periodista que me llamó, me dijo ‘¿sabés algo de esto?’ Le dije que no. Averigüé un poco, hablé con Eduardo Ache, que es el que está más en contacto con la AUF, comentó que él también no sabía nada oficial, pero que había escuchado que había sí rumores de que había una denuncia, que tampoco tengo entendido de qué tipo es. Creo que es la de meses (atrás) y se mencionó a algunos clubes, de los cuales hablé con un par y me aseguran no haber firmado nada. Por ahora es esa la información que tenemos y me enteré por la prensa”.

“Creo que viene por ese lado”, dijo cuando le mencionaron si la denuncia era por los adelantos que recibió el club de parte de la Conmebol.

"Un tema menor"

“Me parece que es un tema menor”, agregó al respecto el apresidente Vairo. “Hasta dónde sé, Conmebol es una figura que utiliza, no solo con Nacional, sino con varios clubes, que hace adelantos que después va descontando de los ingresos que tienen los clubes. No veo nada anormal en esto. Creo que hay clubes, inclusive, que lo aceptaron cuando se le ha planteado”, explicó.

“Para mí es una cosa normal. No entiendo cuál es el fin de todo esto, si es seguir generando ruidos en todo este período que es muy complicado, todos sabemos por el momento que hay por la unión de ligas, los derechos, todo eso, pero no lo tomamos como algo que tenga algo que pueda incidir en el club”, sostuvo.