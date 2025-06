Sin jugar bien, Nacional amplía ventajas en la Tabla Anual

Mejía la figura

El equipo de Pablo Peirano extrañó mucho la ausencia de Christia Oliva suspendido por acumulación de 5 amarillas. Pero siempre hay alguien que destaca en un equipo grande y esta vez el arquero Luis Mejía quien fue por lejos la figura del tricolor. Respecto al panameño, Pablo Peirano se refirió en converencia de prensa: "Hablé con él, fue el que nos sostuvo en el partido, estoy totalmente convencido. Tuvo dos o tres tapadas claves que hubieran cambiado el partido sin duda, lo felicitamos todos. Tenemos que trabajar y mejorar para que esto no suceda. Una vez nos puede salvar, pero otra vez es más difícil".

Tambien se refirió sobre el viaje de Mejía a defender a la selección de Panamá y cuanto tiempo lo perderá Nacional: "Por todo el Intermedio, en principio. No depende solo de Nacional. La gestión se está haciendo, vamos a trabajar como si no lo tuviéramos. Si lo tenemos, será un buen aporte. Si no, tenemos otro arquero"

Entrando al partido, Peirano fue claro: "Un triunfo que costó mucho. Se sufrió durante el encuentro, no fue fácil, el equipo de ellos maneja muy bien la pelota. Con el gol que hicieron se quedaron más tranquilos para manejarla. Nosotros también, al haber quedado eliminados por ese gol de diferencia, y el esfuerzo que hicimos el miércoles, también nos costó este partido al comienzo. Después en el segundo tiempo con las variantes, fuimos efectivos a la hora de conectar las oportunidades".

Sobre el flojo rendimiento del equipo en el primer tiempo, el entrenador dijo que le "gustaría tener un partido redondo, uno no planifica los partidos para el segundo tiempo. Resolver, si se puede resolver desde el comienzo sería bueno. Yo estoy muy conforme con los que entran, suben las revoluciones, cambian, están conectados con sus compañeros. Son claves sus minutos para ayudar a Nacional", sentenció.