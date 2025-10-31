Sorpresa: Viera colocaría de titular a un jugador que no estaba en los planes de nadie

Con Emiliano Ancheta descartado para este sábado hay dos nombres que pueden suplantarlo. Tanto Nicolás Ojito Rodríguez como Hayen Palacios están esperando la confirmación del entrenador. Según se supo, Rodríguez sería confirmado como titular y el colombiano ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Dudas en el medio

Jadson Viera todavía tiene alguna duda en la mitad del terreno. Es seguro la vuelta de Christian Oliva para acompañar a Luciano Boggio, saliendo del equipo Lucas Rodríguez. El tercer volante, en principio sería Nicolás Lodeiro. Arriba, jugarían Lucas Villalba, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos, manteniéndose el Diente Nicolás López en el banco de suplentes.

Aún no hay nada definido, pero el flamante entrenador perfila un once para enfrentar a Cerro con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.

Para Nacional como en toda la temporada no es un partido más. Es la posibilidad de cerrar la Anual, de quedarse con un lugar en las final y porque no, esperar al domingo para tratar de ilusionarse con una pérdida de puntos de Peñarol y llegar a la última del Clausura con posibilidades de pelear el campeonato.