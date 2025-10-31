Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Viera | Estadio Centenario |

Nacional

Sorpresa: Viera colocaría de titular a un jugador que no estaba en los planes de nadie

Jadson Viera define este viernes los once para enfrentar mañana a Cerro en el Estadio Centenario buscando ganar la Tabla Anual.

Jadson Viera mete mano en el equipo.

 Foto: Tenfield
Por Gastón García

Este sábado será el estreno del nuevo cuerpo técnico de Nacional encabezado por Jadson Viera. El tricolor, visitará a Cerro en el estadio Centenario desde la hora 19 con un solo objetivo: ganar y quedarse con la Tabla Anual.

Viera llegó a Nacional este martes y evalúa varios cambios para el partido ante los albicelestes. Todavía falta el táctico de este viernes para cerrar el once inicial.

Pero ya hay algunos indicios. Por ejemplo, el que volvería a la titularidad es el colombiano Juan Pablo Patiño en el lateral izquierdo en lugar de Diego Romero. Realmente sorprende, porque el cafetero demostró poco en los partidos que le tocó actuar e incluso en algunos partidos no fue ni convocado por el cuerpo técnico anterior.

Con Emiliano Ancheta descartado para este sábado hay dos nombres que pueden suplantarlo. Tanto Nicolás Ojito Rodríguez como Hayen Palacios están esperando la confirmación del entrenador. Según se supo, Rodríguez sería confirmado como titular y el colombiano ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Dudas en el medio

Jadson Viera todavía tiene alguna duda en la mitad del terreno. Es seguro la vuelta de Christian Oliva para acompañar a Luciano Boggio, saliendo del equipo Lucas Rodríguez. El tercer volante, en principio sería Nicolás Lodeiro. Arriba, jugarían Lucas Villalba, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos, manteniéndose el Diente Nicolás López en el banco de suplentes.

Aún no hay nada definido, pero el flamante entrenador perfila un once para enfrentar a Cerro con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.

Para Nacional como en toda la temporada no es un partido más. Es la posibilidad de cerrar la Anual, de quedarse con un lugar en las final y porque no, esperar al domingo para tratar de ilusionarse con una pérdida de puntos de Peñarol y llegar a la última del Clausura con posibilidades de pelear el campeonato.

