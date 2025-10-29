Viera marca la cancha y se la juega con un 4-3-3 para enfrentar a Cerro

Por lo general Viera utiliza el sistema 4-3-3 y fue consultado si piensa implantarlo en Nacional: "He trabajado ese sistema madre, pero he trabajado con otros sistemas también. Me adapto mucho a los jugadores por su calidad, para sacar lo mejor de cada uno. Tengo jugadores de mucha calidad, eso me da la posibilidad de diferentes sistemas. Hoy la idea es potenciar donde cada uno se siente mejor, y desde ahí, potenciar al equipo".

Algunos cambios

Luego de la conferencia de prensa, rápidamente se traslado a la ciudad deportiva de Los Céspedes y ya empezaron los trabajos. Con tan poco tiempo, y con algunas bajas, ya realizo un pequeño táctico y se vieron algunos cambios. Esto no quiere decir que ya tenga el once pensando en Cerro.

Un equipo que probó ayer es con Luis Mejía, Hayen Palacios, Sebastián Coates, Julián Millán, y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Christian Oliva; Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Un claro 4-3-3 probó en la primer práctica, sacando a Nicolás Lodeiro y en su lugar reforzando la mitad de la cancha con Oliva.

La sorpresa fue la inclusión de el colombiano Palacios en el lateral derecho. Como sabemos Emiliano Anceheta viene de una lesión, pero podría estar el fin de semana ante los albicelestes.

Empezó una nueva era, los directivos y la hinchada confían en que el equipo reaccione. El nuevo entrenador tendrá que demostrar que demostrar porque se lo fue a buscar.