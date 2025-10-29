Kesman se equivocó con el nombre del DT de Nacional y las redes se hicieron un festín

Alberto Kesman es un referente del periodismo deportivo uruguayo y tiene miles de seguidores en sus redes sociales. En las últimas horas el relator un protagonista de una anécdota muy graciosa. Este lunes fue un día agitado para Nacional. El equipo decidió despedir a su entrenador, Pablo Peirano, y horas después anunció a su reemplazo como entrenador exjugador y hasta el lunes, entrenador de Boston River, Jadson Viera. O, como lo bautizó el relator Alberto Kesman, "Jackson".
En un posteo publicado por el periodista deportivo de Radio Universal y Canal 12 para comunicar la noticia de la contratación de Viera, Kesman escribió "Jackson Viera nuevo DT de Nacional. Llega junto a sus colaboradores Martiñones, Ribair Rodríguez y el Prof. Souto. Comenzaría a trabajar mañana y ya dirigiría contra Cerro".
Aunque poco después "el Mariscal" corrigió el error con otro tuit donde agregó el nombre correcto del técnico, los usuarios de la red social X no se la dejaron pasar, y aprovecharon el equívoco de Kesman para crear memes y bromear con el nombre inventado por el relator.
La mayoría recurrió a la imagen del cantante pop estadounidense Michael Jackson, elaborando montajes donde aparece con la camiseta de Nacional o emulando las placas de redes sociales con las que el club tricolor anuncia a las nuevas incorporaciones.
Otros elaboraron montajes del artista en el Parque Viera, el estadio de Wanderers, casualmente el estadio en el que Pablo Peirano dirigió por última vez a Nacional antes de ser despedido. También hubo menciones a la calle Jackson y al bar del mismo nombre.
Algunas horas después, Kesman volvió a la red social X para agradecer los comentarios humorísticos y la reacción de sus seguidores, que le perdonaron el error. "¡Gracias a todos por la buena onda! ¡Yo también me reí mucho de mi error y del humor que le puso la gente!", comentó.