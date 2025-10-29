Kesman se equivocó con el nombre del DT de Nacional y las redes se hicieron un festín

Comentarios de sus seguidores

La mayoría recurrió a la imagen del cantante pop estadounidense Michael Jackson, elaborando montajes donde aparece con la camiseta de Nacional o emulando las placas de redes sociales con las que el club tricolor anuncia a las nuevas incorporaciones.

Otros elaboraron montajes del artista en el Parque Viera, el estadio de Wanderers, casualmente el estadio en el que Pablo Peirano dirigió por última vez a Nacional antes de ser despedido. También hubo menciones a la calle Jackson y al bar del mismo nombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KesmanAlberto/status/1982940290634919972&partner=&hide_thread=false Jackson Viera nuevo DT de Nacional . Llega junto a sus colaboradores Martiñones ,Ribair Rodríguez y el Prof Souto .Comenzaría a trabajar mañana y ya dirigiria contra Cerro . — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) October 27, 2025

Algunas horas después, Kesman volvió a la red social X para agradecer los comentarios humorísticos y la reacción de sus seguidores, que le perdonaron el error. "¡Gracias a todos por la buena onda! ¡Yo también me reí mucho de mi error y del humor que le puso la gente!", comentó.