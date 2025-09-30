Suspendido el amistoso entre la selección uruguaya local y Universidad Católica

El próximo 12 de octubre se esperaba que una selección uruguaya con futbolistas del medio local, disputaran un amistoso ante Universidad de Chile, equipo que milita en la Primera División del fútbol de Chile. Sin embargo, el partido fue suspendido en las últimas horas.
"Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso", escribió el conjunto chileno en su cuenta de X, agregando además, que esta decisión se tomó de forma "consensuada" con la AUF.
"Esta decisión descarta, momentáneamente, la disputa de un partido amistoso en la fecha señalada; sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes", agrega el comunicado.