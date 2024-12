Terans a un paso de volver a Peñarol

Los números de Terans en Peñarol

David Terans tuvo un gran pasaje por Peñarol en la temporada 2020-2021. En su momento, el jugador no escondió el sabor amargo que le geneó dejar Peñarol en este gran momento del equipo al que llegó en enero del 2020 siendo el goleador aurinegro de la temporada pasada con 15 goles (en total Terans se marchó con 18 tantos en 43 partidos considerando los tres que marcó en la Sudamericana 2021).

Terans señaló: “El equipo está muy bien, adaptándonos a la idea del entrenador y estábamos todos sincronizados, me toca irme, no es como yo quería, sabía que podía pasar porque mi ficha pertenece al Mineiro”.

“Me sentía muy cómodo en Peñarol y hacía tiempo que no me sentía importante en un plantel, eso se lo debo a los compañeros y a toda la gente del club que siempre me hizo sentir como en casa. Yo estaba feliz en Peñarol, estaba en mi país y disfrutando el momento, pero así es el fútbol. Me voy feliz porque me sirve en lo económico pero quería lograr cosas importantes para Peñarol”, agregó.

El jugador fue adquirido en ese momento por Paranaense, luego pas+o por Pachuca de México y ahora estaba jugando en Fluminense.