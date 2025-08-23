Terrible "piñata" en Larrañaga - Colón y partido suspendido

Iván Loriente, jugador del equipo locatario, tiró un triple y en la vuelta a su campo le propinó un duro codazo en el rostro a Agustín Zuvich. Todos los jugadores se dirigieron corriendo hacia la zona del incidente y, en ese momento, de desató la locura.

Se registraron empujones y golpes entre los planteles y es ahí cuando un grupo de hinchas de Colón ingresó a la cancha.

La denuncia

La denuncia estampada por los árbitros detalle que Loriente fue descalificado por el codazo y que el partido fue suspendido. Lo sucedido pasa a Tribunal, que tomará una decisión.

Larrañaga, que fue el número 1 de la fase regular, tiene ventaja de 1-0 en la serie.