Terrible "piñata" en Larrañaga - Colón y partido suspendido

Golpes entre los planteles y parciales que ingresaron a la cancha desataron la locura cuando Larrañaga se imponía a Colón.

Larrañaga y Colón fue suspendido por incidentes.

El básquetbol de segunda división fue, es y seguirá siendo una "guerra" para volver al círculo de privilegio y este viernes se escribió un nuevo y triste capítulo.

Larrañaga le ganaba 89 a 75 a Colón por el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga de Ascenso cuando, a falta de 01:05 para el final, el encuentro se suspendió por incidentes.

Iván Loriente, jugador del equipo locatario, tiró un triple y en la vuelta a su campo le propinó un duro codazo en el rostro a Agustín Zuvich. Todos los jugadores se dirigieron corriendo hacia la zona del incidente y, en ese momento, de desató la locura.

Se registraron empujones y golpes entre los planteles y es ahí cuando un grupo de hinchas de Colón ingresó a la cancha.

La denuncia

La denuncia estampada por los árbitros detalle que Loriente fue descalificado por el codazo y que el partido fue suspendido. Lo sucedido pasa a Tribunal, que tomará una decisión.

Larrañaga, que fue el número 1 de la fase regular, tiene ventaja de 1-0 en la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ultimocuartouy/status/1959107829102502093&partner=&hide_thread=false

