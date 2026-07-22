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Sindicales Ezeiza |

sin negociación

Abastecimiento a Ezeiza: Fancap advierte que el ente dejó caer oportunidad estratégica para el país

Al abandonar la posibilidad de abastecimiento extraordinario de combustible a Ezeiza, el país perdió una oportunidad, sostiene Fancap.

Fancap lamentó respuesta del directorio.

Fancap lamentó respuesta del directorio.
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La Federación Ancap (Fancap) cuestionó la decisión del Directorio del organismo de dar por finalizadas las negociaciones con el sindicato para llevar adelante el abastecimiento extraordinario de combustible de aviación durante las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina.

Sostiene el sindicato, la resolución implica resignar una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento regional de la empresa pública y del país.

El aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, está siendo remodelado, por lo que hay restricción de vuelos. Esto significa que las aeronaves deben hacer escala en otras terminales, Carrasco entre ellas.

Ante eso, Fancap presentó un proyecto que contemplaba una operativa excepcional entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, período en el que la pista principal del aeropuerto argentino permanecerá inoperativa. En ese contexto, Ancap había planteado ampliar temporalmente la producción y distribución de combustible Jet A-1 para atender el incremento de la demanda regional.

Fancap lamenta

Finalmente, el organismo desistió de seguir adelante. Salvador Sprovieri, presidente de Fancap, dijo que desde el sindicato "recibimos la propuesta con una valoración positiva y desde el primer momento estuvimos dispuestos a negociar distintas alternativas para garantizar esta operativa excepcional. Lamentablemente, el Directorio decidió dar por terminadas las negociaciones y comunicar a las distribuidoras que no estarán dadas las condiciones para concretar el suministro."

Durante las conversaciones, el sindicato planteó que la operativa excepcional debía contemplar mejoras en las condiciones laborales de las áreas involucradas, abordar la falta de personal, la situación de trabajadores tercerizados, la carrera funcional y problemas de salud y seguridad laboral que afectan a distintos sectores del ente.

Rol de Ancap

Para la Federación, la decisión implica perder una oportunidad de fortalecer el rol de Ancapcomo empresa pública y consolidar a Uruguay como un actor relevante en la logística regional de combustibles de aviación.

"Entendemos que el Gobierno Nacional debe analizar esta situación porque el posicionamiento regional de Ancap es un asunto de interés público. Estamos convencidos de que existen condiciones para desarrollar esta operativa excepcional y creemos que la decisión del Directorio termina favoreciendo que ese negocio quede en manos de operadores privados.", indicó Sprovieri.

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