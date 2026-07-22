Abastecimiento a Ezeiza: Fancap advierte que el ente dejó caer oportunidad estratégica para el país

Ante eso, Fancap presentó un proyecto que contemplaba una operativa excepcional entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, período en el que la pista principal del aeropuerto argentino permanecerá inoperativa. En ese contexto, Ancap había planteado ampliar temporalmente la producción y distribución de combustible Jet A-1 para atender el incremento de la demanda regional.

Fancap lamenta

Finalmente, el organismo desistió de seguir adelante. Salvador Sprovieri, presidente de Fancap, dijo que desde el sindicato "recibimos la propuesta con una valoración positiva y desde el primer momento estuvimos dispuestos a negociar distintas alternativas para garantizar esta operativa excepcional. Lamentablemente, el Directorio decidió dar por terminadas las negociaciones y comunicar a las distribuidoras que no estarán dadas las condiciones para concretar el suministro."

Durante las conversaciones, el sindicato planteó que la operativa excepcional debía contemplar mejoras en las condiciones laborales de las áreas involucradas, abordar la falta de personal, la situación de trabajadores tercerizados, la carrera funcional y problemas de salud y seguridad laboral que afectan a distintos sectores del ente.

Rol de Ancap

Para la Federación, la decisión implica perder una oportunidad de fortalecer el rol de Ancapcomo empresa pública y consolidar a Uruguay como un actor relevante en la logística regional de combustibles de aviación.

"Entendemos que el Gobierno Nacional debe analizar esta situación porque el posicionamiento regional de Ancap es un asunto de interés público. Estamos convencidos de que existen condiciones para desarrollar esta operativa excepcional y creemos que la decisión del Directorio termina favoreciendo que ese negocio quede en manos de operadores privados.", indicó Sprovieri.