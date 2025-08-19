Todos los detalles de Peñarol vs. Racing: alineaciones, hora de comienzo y posible suspensión

Esta noche, desde las 21:30, Peñarol estará visitando Avellaneda para enfrentarse ante Racing en el marco de la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las intensas lluvias sobre Buenos Aires, hace que la amenaza de suspensión esté latente.
El árbitro del encuentro, el colombiano Wilmar Roldán, saldrá sobre las 18:30 al campo de juego del Cilindro para evaluar las condiciones en el que se encuentra y en base a eso determinar si se suspende el encuentro o si se juega como estaba estipulado.
Según la información que trascendió por los distintos medios de la vecina orilla, si bien la cancha posee un buen drenaje, la intensidad de las lluvias generaron una importante acumulación de agua en varios sectores del terreno de juego.
Los once de Peñarol y Racing
Para este encuentro, Diego Aguirre no tendrá desde el comienzo a Leo Fernández, que salió con un esguince de rodilla en el primer partido. Si bien estará en el banco de suplentes, todo indica que es muy difícil que sume minutos. La duda pasa por quién lo reemplazará, y los nombres sobre la mesa son los de David Terans y Diego García.
De esta manera, el once de Peñarol para esta noche sería con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, David Ternas/ Diego García; Maximiliano Silvera.
Por el lado del elenco local, Gustavo Costas va a realizar cambios para esta noche. Marcos Rojo sería por primera titular en el elenco argentino, mientras que la duda pasa por quien integra la ofensiva del equipo junto a Martínez y Solari.
Racing formaría con Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Vergara/ Torres/ Balboa, Adrián Martínez.