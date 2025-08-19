Todos los detalles de Peñarol vs. Racing: alineaciones, hora de comienzo y posible suspensión

Los once de Peñarol y Racing

Para este encuentro, Diego Aguirre no tendrá desde el comienzo a Leo Fernández, que salió con un esguince de rodilla en el primer partido. Si bien estará en el banco de suplentes, todo indica que es muy difícil que sume minutos. La duda pasa por quién lo reemplazará, y los nombres sobre la mesa son los de David Terans y Diego García.

De esta manera, el once de Peñarol para esta noche sería con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, David Ternas/ Diego García; Maximiliano Silvera.

Por el lado del elenco local, Gustavo Costas va a realizar cambios para esta noche. Marcos Rojo sería por primera titular en el elenco argentino, mientras que la duda pasa por quien integra la ofensiva del equipo junto a Martínez y Solari.

Racing formaría con Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Vergara/ Torres/ Balboa, Adrián Martínez.