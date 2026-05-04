Racing recibió la copa del Apertura y festejó junto a sus hinchas

Lo más esperado: la copa del Apertura

Finalizado el encuentro en el que Racing y MC Torque igualaron uno a uno, el famoso grito de “Dale campeón” copó las tribunas y también el campo de juego. Los jugadores junto a parte del cuerpo técnico se sumaron al festejo de los hinchas celebrando la histórica consagración.

Y llegó el momento más esperado. Los jugadores fueron pasando uno a uno para recibir la medalla, cerrando la fila José Varela, Guillermo Cotugno y Martín Ferrerira, referentes y capitanes del equipo.

Al colgarse la medalla, los tres se posicionaron delante del resto del plantel en dónde recibieron la copa a manos del presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Con la copa en sus manos, la elevaron al cielo inmortalizando un momento que ningún hincha olvidará jamás, el primer trofeo en la historia de la institución.