Racing recibió la copa del Apertura y festejó junto a sus hinchas

No fue una jornada más para los hinchas de Racing, que este domingo vivieron un momento histórico para la institución. Luego de haberse consagrados campeones del Apertura, en la ruta volviendo de Melo, pudieron alzar la copa junto a su gente que copó las tribunas del Parque Roberto.
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Caras y Caretas Diario
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Miles de personas se hicieron presentes desde muy temprano, para el partido en el que el cervecero enfrentó a MC Torque. Las entradas se agotaron antes del miércoles, y desde la directiva cervecera llegaron a un acuerdo con la AUF y la gente del elenco ciudadano, quienes le cedieron parte de la tribuna visitante.
Para el momento de la salida de los jugadores, las tribunas se tiñeron de verde y blanco, con globos, humo, fuegos artificiales y un montón de papel picado y serpentinas. Esto generó un marco hermoso en la previa al encuentro.
Lo más esperado: la copa del Apertura
Finalizado el encuentro en el que Racing y MC Torque igualaron uno a uno, el famoso grito de “Dale campeón” copó las tribunas y también el campo de juego. Los jugadores junto a parte del cuerpo técnico se sumaron al festejo de los hinchas celebrando la histórica consagración.
Y llegó el momento más esperado. Los jugadores fueron pasando uno a uno para recibir la medalla, cerrando la fila José Varela, Guillermo Cotugno y Martín Ferrerira, referentes y capitanes del equipo.
Al colgarse la medalla, los tres se posicionaron delante del resto del plantel en dónde recibieron la copa a manos del presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Con la copa en sus manos, la elevaron al cielo inmortalizando un momento que ningún hincha olvidará jamás, el primer trofeo en la historia de la institución.