Esta noche Uruguay estará cerrando el 2026 en nuestro país, cuando desde las 20:30 horas, enfrente a República Dominicana en el Campus de Maldonado. Será la última presentación de la selección uruguaya en la temporada que estuvo marcada por el Mundial.
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Para esta noche, el árbitro principal del encuentro será el brasilero Matheus Candancan quien estará acompañado por sus compatriotas Danilo Manis y Victor Imazu, mientras que el cuarto árbitro será Leodán González.
Diego Forlán tiene una duda y es quien ocupa el puesto en ofensiva; Darwin Núñez o Rodrigo Aguirre. De esta manera, el once para enfrentar a República Dominicana sería con Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Agustín Canobbio; Federico Viñas, Darwin Núñez/ Rodrigo Aguirre.