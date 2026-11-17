Para dimensionar lo que representa esta ruptura hay que retroceder hasta el Mundial de Suiza de 1954. Alemania Federal protagonizó entonces una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol al derrotar por 3-2 a Hungría, una selección que llegaba como gran favorita y tenía entre sus figuras a Ferenc Puskás.

Aquella final pasó a la historia como el Milagro de Berna. Pero el triunfo también quedó asociado a una innovación que marcaría un antes y un después en el equipamiento deportivo: los botines diseñados por Adi Dassler, fundador de Adidas.

Desde entonces, la marca alemana acompañó a la selección en distintas generaciones, mundiales y conquistas, hasta convertirse en parte de su imagen internacional. Por eso, el final del vínculo no representa únicamente una decisión empresarial: supone la desaparición de uno de los matrimonios comerciales más duraderos y reconocibles del fútbol.

El balón de las estrellas también cambia de dueño

Mientras Adidas pierde uno de sus acuerdos más emblemáticos, Nike avanza sobre otro territorio de enorme exposición internacional: la UEFA Champions League.

La empresa estadounidense será la nueva proveedora oficial de los balones de la principal competencia europea de clubes, un espacio que Adidas ocupó desde 2001 y que convirtió en uno de sus escaparates comerciales más reconocibles.

Durante más de 25 años, el balón de las estrellas se transformó en una marca visual de la Champions. Su diseño característico quedó asociado a las noches europeas, las grandes finales y algunos de los momentos más recordados de la historia reciente del fútbol.

Sin embargo, el regreso de Nike no constituye una primera incursión en el torneo. La compañía estadounidense ya había suministrado los balones oficiales entre 1997 y 2001, antes de que Adidas asumiera el protagonismo y mantuviera el acuerdo durante más de dos décadas.

Una guerra comercial que se juega en millones de miradas

La coincidencia de ambos anuncios deja una fotografía significativa del negocio deportivo global: Adidas pierde dos espacios de enorme valor simbólico y Nike gana terreno en escenarios que concentran millones de espectadores en todo el mundo.

La disputa demuestra que las grandes marcas no compiten solamente por vender camisetas, botines o pelotas. También buscan apropiarse de símbolos, tradiciones e imágenes que forman parte de la memoria colectiva de los aficionados.

En el fútbol, donde una camiseta puede representar la identidad de un país y un balón convertirse en sinónimo de una competición, esos espacios tienen un valor que difícilmente pueda medirse únicamente en cifras. Y en esta nueva batalla comercial, Nike acaba de quedarse con dos piezas históricas del universo Adidas.