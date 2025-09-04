Uruguay buscará ante Perú llegar a su quinto Mundial consecutivo

La Celeste sabe que sumando una unidad, ya sea ante los incaicos, o en defecto en la última con Chile, asegurará su pasaje directo al Mundial.

El equipo que dirige Marcelo Bielsa sufrirá para este duelo la ausencia de cinco habituales titulares como con Ronald Araújo (Barcelona), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), ambos por sanción automática tras acumular dos amonestaciones.

Tampoco estará a la orden Darwin Núñez (Al-Hilal), a quien le queda pendiente la última de las tres fechas de suspensión por la expulsión en la Copa América, mientras que José María Giménez (Atlético de Madrid) y Maximiliano Araújo (Sporting de Lisboa) quedaron fuera por lesión.

Esto obliga al rosarino a meter mano en el equipo. Sergio Rochet retornará como el arquero titular, mientras que los zagueros serán Sebastián Cáceres y Mathias Olivera, este último volviendo a cumplir esta función.

En el lateral derecho estará Guillermo Varela mientras que en el izquierdo todo hace indicar que Joaquín Piquerez irá de arranque.

Brian Rodriguez ingresará por izquierda ante la ausencia de Araújo, y Rodrigo Aguirre ocupó la posición de nueve.

De esta forma el once sería con: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Rodrigo Aguirre.

Perú se juega la vida

La selección de Perú llega al partido ante Uruguay hundida en las posiciones y con la misión de pelear por un milagro que es obtener los seis puntos en esta doble fecha para ver si con eso le alcanza para colocarse en posición de repechaje.

Esto hace que sea obligatorio vencer a la celeste en el Centenario. Con un equipo renovado, Óscar Ibañez pararía este probable once titular: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Jairo Concha; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

El partido ente Uruguay y Perú será arbitrado por Facundo Tello, acompañado desde las bandas por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. En el VAR estarán Silvio Trucco y Nicolas Lamolina todos de Argentina.