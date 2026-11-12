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Argentina |

modelo en dificultades

Pobreza e indigencia aumentan en Argentina por sobre la inflación

El incremento de la canasta básica y la alimentaria se aceleró en el transcurso de los diez meses de 2026 al 29,1%.

Pobreza en aumento.

Pobreza en aumento.

 FocoUy
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La canasta básica total, que en Argentina mide el umbral de pobreza, y la canasta básica alimentaria, que define la indigencia, registraron en octubre un incremento de 3,5% y 3,1% respectivamente, frente a una inflación que ese mes fue de 2,1 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

"Durante octubre de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,1%, mientras que la CBT fue de 3,5%" indicó en el organismo público en un informe consignado por la agencia Sputnik.

El incremento de la canasta básica y la alimentaria se aceleró en el transcurso de los diez meses de 2026 al 29,1% en los dos casos, frente a una inflación que en ese período fue de 26,3%.

El aumento de la CBT y la CBA a lo largo de los últimos 12 meses también quedó por encima de la inflación acumulada en el último año, con alzas de 39,2 y 39,9%, respectivamente, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) registró un avance de 33,1%.

Un adulto en Argentina

Un adulto en Argentina necesita 546.926 pesos (348 dólares) por mes para no caer por debajo del umbral de la pobreza y 246.363 pesos (157 dólares) para evitar la indigencia.

Una familia de cuatro integrantes precisa cada mes 1.690.000 pesos (1.076 dólares) para sortear el umbral de la pobreza y 761.261 pesos (484 dólares) para no ser indigente.

La canasta total se calcula sumando a la alimentaria una serie de bienes y servicios.

El Indec elabora estos cálculos basándose en el índice general de precios de la zona metropolitana de Buenos Aires, que abarca el primer cinturón urbano de la provincia, donde reside el 37,5% de la población del país.

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