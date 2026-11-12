La canasta básica total, que en Argentina mide el umbral de pobreza, y la canasta básica alimentaria, que define la indigencia, registraron en octubre un incremento de 3,5% y 3,1% respectivamente, frente a una inflación que ese mes fue de 2,1 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
modelo en dificultades
Pobreza e indigencia aumentan en Argentina por sobre la inflación
El incremento de la canasta básica y la alimentaria se aceleró en el transcurso de los diez meses de 2026 al 29,1%.