Uruguay viaja para enfrentar a Argentina con una duda en la oncena titular

Este jueves a las 19:00 horas, Uruguay parte rumbo a Buenos Aires en dónde estará enfrentando a Argentina este viernes en La Bombonera. Para este primer partido amistoso, Diego Forlán tiene prácticamente definida la oncena inicial para una versión del clásico del Río de la Plata.
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La única duda que tiene el entrenador celeste para este encuentro está en la zaga y es la presencia o no de Mathías Olivera desde el arranque. El zaguero del Napoli no llegó en las mejores condiciones físicas y en caso de no poder jugar, su lugar lo ocuparía Juan Rodríguez.
De esta manera, el equipo de Uruguay sería con Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera/Juan Rodríguez. Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.
La selección uruguaya enfrenta este viernes a Argentina desde las 20:00 horas en La Bombonera.