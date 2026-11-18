En el complemento Uruguay mostró otra cara

El complemento mostró una versión mucho más dinámica y letal de la selección uruguaya, especialmente a partir de la hora de juego, cuando Forlán decidió mandar al campo a sus habituales titulares. Tras el ingreso de Mathías Olivera en el entretiempo, a los 61 minutos entraron simultáneamente Ronald Araújo, Federico Valverde y Darwin Núñez, sumándose más tarde Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Juan Rodríguez y Martín Satriano. La jerarquía individual y el ritmo ofensivo terminaron por desbordar a la escuadra caribeña, que comenzó a acumular amonestaciones y a ceder espacios en el fondo.

El segundo tanto llegó a los 69 minutos tras una acción por izquierda de Federico Viñas cuyo envío terminó desviándose en el arquero Xavier Valdez —computado oficialmente como gol en contra del guardameta dominicano— para ampliar la diferencia. Diez minutos más tarde, una combinación ofensiva encontró a Darwin Núñez asistiendo a Facundo Pellistri dentro del área, donde fue derribado por Valdez; Nicolás de la Cruz se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y convirtió el 3-0 con un remate preciso a los 79 minutos.

En el tramo final, con la visita ya desgastada y con el debut en el arco de Ignacio de Arruabarrena en lugar de Mele, la Celeste redondeó la fiesta en Maldonado con dos conquistas más. A los 86 minutos, Pellistri desbordó por la banda derecha y cedió para Núñez, quien de espaldas al arco descargó hacia la llegada frontal de Federico Valverde para que el mediocampista del Real Madrid sacara un derechazo cruzado y decretara el 4-0. Ya en el tiempo añadido, a los 93 minutos, el delantero debutante Bruno Damiani —que había ingresado poco antes por Bentancur— aprovechó una oportunidad en el área para sellar el 5-0 definitivo y desatar la ovación de las tribunas del Campus.

Con este triunfo, en el que registró un 74% de posesión de balón y quince remates totales frente a cinco de su rival, Uruguay cerró su actividad internacional de 2026 dejando sensaciones muy positivas en el inicio del proceso de Diego Forlán. La Celeste no volverá a tener compromisos oficiales ni amistosos hasta la próxima fecha FIFA de marzo de 2027, instancia en la que el entrenador completará los encuentros previstos de su interinato a la espera de las elecciones del nuevo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.