Uruguay oficializó los 21 futbolistas que disputarán el Mundial sub 17

La selección sub 17 de Uruguay parte en los próximos días rumbo a Qatar, para disputar lo que será el Mundial de la categoría. En las últimas horas, el entrenador Ignacio Fernández, dio a conocer la lista de 21 convocados que representarán a la celeste.
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Entre los nombres, destacan Thiago Brizuela y Nicolás Scotti quienes ya han tenido minutos y muy buenas actuaciones en el equipo principal tanto de de Liverpool como de Defensor Sporting respectivamente.
El equipo con más convocados es Nacional con siete futbolistas, luego aparecen Peñarol, Defensor Sporting y Boston River con tres presencias, Liverpool con dos jugadores mientras que hay un representante de Paysandú, MC Torque y Atlético Madrid.
Uruguay integra el grupo D del Mundial, dónde debutará el 19 de noviembre ante Arabia Saudita, tres días más tarde se medirá ante Haití mientras que cerrará su participación el 25 de noviembre cuando enfrente a Francia. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, avanzan a la próxima fase.