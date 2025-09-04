Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

nos vemos en 2031

Uruguay ante Perú: alineaciones, árbitros y horario del partido

El encuentro de esta noche será el último partido oficial como local de Uruguay, hasta las Eliminatorias para el Mundial 2034, que comenzarán tres años antes.

Uruguay ante Perú por las Eliminatorias.

Uruguay ante Perú por las Eliminatorias.

 Foto: CONMEBOL
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El encuentro estará comenzando a las 20:30 horas, y contará con el arbitraje del argentino Facundo Tello, quien será acompañado por Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade y Yael Falcón como cuarto árbitro. En el VAR estarán Silvio Trucco y Nicolás Lamolina, también de Argentina.

Marcelo Bielsa sabe que no podrá contar con Ronald Araújo, Nahitan Nández ni Darwin Núñez, por lo que el once que se perfila sería con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

El rival de la celeste, necesita de un milagro para poder soñar con acceder a los playoffs. El combinado dirigido por Óscar Ibáñez, aún no convirtió fuera de su estadio en estas Eliminatorias, y ya comienza a preparar lo que será el próximo proceso clasificatorio.

Esta noche jugaría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzales, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar