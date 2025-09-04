Partido muy especial para Uruguay, que esta noche tendrá su último partido como local en el Estadio Centenario por las Eliminatorias, al menos hasta el Mundial 2034. La celeste enfrentará a Perú buscando la clasificación a su quinta cita mundialista de manera consecutiva.
nos vemos en 2031
Uruguay ante Perú: alineaciones, árbitros y horario del partido
El encuentro de esta noche será el último partido oficial como local de Uruguay, hasta las Eliminatorias para el Mundial 2034, que comenzarán tres años antes.