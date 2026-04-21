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Deportes Leo Fernández | Peñarol |

operación exitosa

Se adelantó operación de Leo Fernández quien ya comenzó la recuperación

El futbolista de Peñarol fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla este martes, pese a que la misma estaba pactada para la jornada siguiente.

Leo Fernández fue operado en Madrid.

Leo Fernández fue operado en Madrid.
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Luego de haber arribado a Madrid, España, el futbolista de Peñarol, Leo Fernández fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla dónde sufrió una rotura de ligamento. Se estima que la recuperación lleve entre 5 y 8 meses, por lo que se perderá el resto de la temporada.

El dirigente aurinegro, Marcelo Solomita, se encuentra en Madrid acompañando al futbolista y contó que Fernández "está muy bien" luego de la operación. "Ya está pensando en el futuro, está pensando en volver rápido; se tiene fe para volver antes del tiempo previsto", sostuvo en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

"Antes de tener las imágenes, cuando los médicos evaluaron al jugador, tenía la rodilla estable. Después, se constató la rotura. Normalmente, la rodilla está inestable", aclaró.

En un principio, la operación iba a ser este miércoles pero se decidió adelantarla un día, algo que le permite "tener un día menos en este proceso de recuperación" que durará entre 5 y 8 meses.

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