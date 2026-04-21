Luego de haber arribado a Madrid, España, el futbolista de Peñarol, Leo Fernández fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla dónde sufrió una rotura de ligamento. Se estima que la recuperación lleve entre 5 y 8 meses, por lo que se perderá el resto de la temporada.
operación exitosa
Se adelantó operación de Leo Fernández quien ya comenzó la recuperación
El futbolista de Peñarol fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla este martes, pese a que la misma estaba pactada para la jornada siguiente.