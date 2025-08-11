" Y todo por primera vez": Maxi Silvera se metió en la historia de los clásicos

Maxi Silvera, el delantero de 27 años de Peñarol, ha dejado su huella en los clásicos uruguayos de 2024. Su llegada al club en enero de ese año marcó el inicio de una serie de actuaciones destacadas, coronadas por goles importantes ante el tradicional rival.
El primer gol de Silvera en un clásico llegó en enero de 2024. Fue una anotación de chilena en el Estadio Centenario, durante un partido de la Serie Río de la Plata. El encuentro finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario, pero Nacional, dirigido por Álvaro Recoba, se llevó la victoria en la tanda de penales por 4-1.
El segundo encuentro clásico, tuvo lugar el 9 de febrero en el Gran Parque Central. En este partido, que terminó 1-1, Silvera volvió a anotar contra Nacional. En esta ocasión, el equipo tricolor era dirigido por Martín Lasarte y Jeremía Recoba fue el autor del gol de descuento.
A su vez, Maxi Silvera abrió la cuenta en el Campeón del Siglo que finalizó con goleada 3-0 del mirasol ante el tricolor. Esto además significó el clásico 200 ganado por el Club Atlético Peñarol.