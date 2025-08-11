" Y todo por primera vez": Maxi Silvera se metió en la historia de los clásicos

El primer gol de Silvera en un clásico llegó en enero de 2024. Fue una anotación de chilena en el Estadio Centenario, durante un partido de la Serie Río de la Plata. El encuentro finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario, pero Nacional, dirigido por Álvaro Recoba, se llevó la victoria en la tanda de penales por 4-1.