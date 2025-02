A seis años del asesinato de Felipe Cabral (Plef) su memoria se convierte en insignia

Ángel Panizza, domiciliado en Rambla República de México 5679 en Punta Gorda, ex funcionario del Poder Legislativo, de 78 años de edad, fue el principal sospechoso de asesinar de un disparo a Plef aquella media tarde del 2019. No fue procesado por homicidio ya que el arma homicida no fue hallada y el juez penal de 43º Turno, a solicitud de la fiscal Mirta Morales, lo imputó por un delito de tráfico interno de armas de fuego, una imputación sin prisión, sin salidas del país ni cambio de domicilio por 90 días. En mayo, Ángel Panizza fallece y la Justicia se inclina por una resolución salomónica: muerto el principal sospechoso del crimen, no hay más elementos para avanzar en la investigación y caso “casi resuelto”.