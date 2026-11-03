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Sociedad carta | participación |

Colectivo de Colonia pedirá a Orsi una audiencia para plantear su rechazo a +Colonia y Praxis

Vecinos y vecinas de Colonia entregarán una carta al presidente para expresar sus preocupaciones sobre ambos proyectos y sus posibles implicancias en la soberanía y el ordenamiento territorial.

Vecinos de Colonia pedirán a Orsi una audiencia para plantear su rechazo a +Colonia y Praxis.

Vecinos de Colonia pedirán a Orsi una audiencia para plantear su rechazo a +Colonia y Praxis.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Un colectivo de 170 vecinos y vecinas del departamento de Colonia, nucleados bajo el nombre NO a +Colonia, NO a Praxis, entregará en los próximos días una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que solicita una audiencia para plantearle sus cuestionamientos a los proyectos +Colonia y Cripto Nación Praxis, así como a la iniciativa Nación Worknomad.

En la carta a la que accedió el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, fechada el 30 de octubre, los y las integrantes del colectivo expresan su preocupación por las implicancias que, a su entender, tienen estas iniciativas y sostienen que sus efectos "trascienden ampliamente el ámbito local". En ese sentido, plantean interrogantes sobre "la soberanía nacional, el ordenamiento territorial, el interés público y la institucionalidad democrática".

El colectivo señala que sus cuestionamientos no se limitan al modelo de desarrollo que proponen los emprendimientos, sino que involucran también las decisiones sobre el territorio y los intereses a los que responden. "Lo que está en juego no es solamente un modelo de desarrollo, sino también quién decide sobre nuestros territorios, en beneficio de quiénes y bajo qué reglas", expresan en la carta.

Reclaman participación ciudadana y transparencia

La carta también hace referencia a la participación ciudadana y transparencia que requiere el tratamiento de proyectos como +Colonia y Praxis. "Como ciudadanos y ciudadanas, consideramos imprescindible que estas cuestiones sean abordadas con transparencia, participación pública y pleno respeto a nuestra soberanía y a las instituciones democráticas", manifiestan.

Sobre el final de la misiva, los firmantes expresan su expectativa de recibir una respuesta favorable a la audiencia solicitada. "La escucha y la participación de la ciudadanía constituyen pilares esenciales de nuestra democracia",

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