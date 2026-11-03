Colectivo de Colonia pedirá a Orsi una audiencia para plantear su rechazo a +Colonia y Praxis

En la carta a la que accedió el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, fechada el 30 de octubre, los y las integrantes del colectivo expresan su preocupación por las implicancias que, a su entender, tienen estas iniciativas y sostienen que sus efectos "trascienden ampliamente el ámbito local". En ese sentido, plantean interrogantes sobre "la soberanía nacional, el ordenamiento territorial, el interés público y la institucionalidad democrática".