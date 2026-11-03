Un colectivo de 170 vecinos y vecinas del departamento de Colonia, nucleados bajo el nombre NO a +Colonia, NO a Praxis, entregará en los próximos días una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que solicita una audiencia para plantearle sus cuestionamientos a los proyectos +Colonia y Cripto Nación Praxis, así como a la iniciativa Nación Worknomad.
Colectivo de Colonia pedirá a Orsi una audiencia para plantear su rechazo a +Colonia y Praxis
Vecinos y vecinas de Colonia entregarán una carta al presidente para expresar sus preocupaciones sobre ambos proyectos y sus posibles implicancias en la soberanía y el ordenamiento territorial.