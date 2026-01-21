Hacete socio para acceder a este contenido

Por memoria

"Así bloqueo": Emiliano Brancciari mostró un tatuaje con un contundente mensaje

El músico uruguayo-argentino Emiliano Brancciari se hizo un tatuaje para reafirmar su compromiso con la memoria.

Emiliano Brancciari, líder y voz de No Te Va Gustar.

Por Redacción de Caras y Caretas

Emiliano Brancciari, líder y voz de No Te Va Gustar, volvió a hacer explícito su posicionamiento en defensa de los derechos humanos. A través de sus redes sociales, el músico mostró su nuevo tatuaje, un pañuelo blanco en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo histórico de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

La imagen fue acompañada por una frase: “Así bloqueo y silencio negacionistas con ganas”. Con esas palabras, Brancciari dejó clara su postura frente a los discursos que relativizan o niegan los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, reafirmando el valor político y ético de la memoria colectiva.

Un tatuaje acompaña su compromiso social

El gesto fue rápidamente celebrado por seguidores, artistas y referentes culturales, y se inscribe en una trayectoria marcada por el compromiso social. Hijo de padre argentino y madre uruguaya, Brancciari ha construido una identidad atravesada por ambas orillas del Río de la Plata, desde donde ha sostenido una mirada firme sobre los derechos humanos y los procesos históricos que marcaron a la región.

El tatuaje también llega en un momento significativo de su carrera artística. No Te Va Gustar celebra 30 años de trayectoria con una extensa gira internacional que convoca a públicos de distintas generaciones y reafirma su lugar central en el rock rioplatense. A esto se suma el reciente lanzamiento de Florece en el Caos, un álbum que inaugura una nueva etapa creativa y que será presentado en escenarios de América y Europa durante 2026.

En paralelo, Brancciari continúa desarrollando su proyecto solista. El jueves 12 de febrero de 2026 se presentará en La Trastienda de Buenos Aires con La Sombra en Luz, un espectáculo íntimo que recorre su obra personal y propone un viaje por distintos climas musicales y emocionales.

