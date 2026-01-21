Emiliano Brancciari, líder y voz de No Te Va Gustar, volvió a hacer explícito su posicionamiento en defensa de los derechos humanos. A través de sus redes sociales, el músico mostró su nuevo tatuaje, un pañuelo blanco en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo histórico de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Por memoria
"Así bloqueo": Emiliano Brancciari mostró un tatuaje con un contundente mensaje
El músico uruguayo-argentino Emiliano Brancciari se hizo un tatuaje para reafirmar su compromiso con la memoria.