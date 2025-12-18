Derechos humanos: tres organizaciones recibieron un reconocimiento por su labor

Además, se otorgaron menciones especiales a Mundo Afro, por su trayectoria en la lucha contra la discriminación racial y la promoción de derechos, y a la empresa Werba S.A., por su compromiso con la reinserción social de personas privadas de libertad que cumplen condena en la Unidad de Rehabilitación n.° 6 de Punta de Rieles.

Hacia la igualdad de derechos

Durante la ceremonia, la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, sostuvo que, en contraste con tendencias globales, Uruguay avanza hacia la igualdad de derechos, lo que —según afirmó— reafirma la voluntad del Poder Ejecutivo de profundizar ese camino. En su intervención, destacó el cambio de nombre del premio, anteriormente denominado Nelson Mandela, y valoró que ahora lleve el de Luisa Casalet, en reconocimiento a su trayectoria en la lucha social en Uruguay.

Spinetti también reiteró el compromiso del Gobierno de trabajar por un país más equitativo, en línea con la orientación marcada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y recordó que diciembre fue declarado Mes de los Derechos Humanos.

En el mismo acto, el Correo Uruguayo presentó un sello conmemorativo alusivo a la fecha. La jerarca agradeció la iniciativa y consideró que contribuye a posicionar al país en el plano internacional. Por su parte, el presidente del Correo Uruguayo, Gabriel Bonfrisco, señaló que la emisión busca honrar la dignidad de cada persona y reafirmar el compromiso institucional con la memoria y la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Bonfrisco destacó, además, que el sello estará disponible de forma inmediata para coleccionistas y usuarios de todo el mundo, ampliando la difusión de la causa de los derechos humanos más allá de las fronteras nacionales.